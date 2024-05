„Er hat uns alle überrascht“: Wieso Sunak noch im Sommer wählen lässt

Auf einmal ging es ganz schnell. Nachdem der britische Premierminister Rishi Sunak der Frage nach einem Wahltermin monatelang aus dem Weg gegangen war, kam seine Ankündigung schlussendlich bevor es selbst seine Parteikollegen verdauen konnten: Völlig unerwartet gab er Mittwochabend bekannt, dass die Insel am 4. Juli sein neues Parlament wählen wird.

„Es ist Zeit für Großbritannien", sagt Rishi Sunak am Rednerpult vor der Nummer 10 Downing Street, "seine Zukunft zu wählen. Zu entscheiden, ob es auf den erreichten Fortschritten aufbauen will oder das Risiko eingeht, wieder am Anfang zu stehen.“