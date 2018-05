Premier in spe soll im Lebenslauf geschummelt haben

In dem 18 Seiten langen Lebenslauf hatte der Jus-Professor renommierte Universitäten auf der ganzen Welt aufgelistet, an denen er angeblich studiert hat. Doch einer genauen Überprüfung hielten diese Angaben nicht stand. Denn weder an der Pariser Sorbonne noch an der Uni Malta oder an der Cambridge University ist der Name Giuseppe Conte ein Begriff. Der Italiener taucht weder als Student, Doktorand oder Dozent in den Archiven der renommierten Unis auf.

„Eine Möglichkeit ist, dass er zu einem Sommerworkshop eingeladen wurde, der von einem Forscher organisiert wurde, ohne in den offiziellen Listen eingetragen zu sein“, vermutet ein Mitarbeiter der Pariser Sorbonne.

Auch an der Universität Malta taucht kein Giuseppe Conte unter den Dozenten oder Professoren auf. Ein Universitäts-Sprecher schließt nicht aus, dass Conte an einer Sommervorlesung 1997 der mittlerweile aufgelassenen „Foundation for International Studies“, die nicht Teil der Uni Malta war, teilgenommen haben könnte.

Auch am Girton College der renommierten Cambridge University scheint von Giuseppe Conte jede Spur zu fehlen. Das erste Frauencollege Großbritanniens, an dem seit 1997 auch Männer studieren dürfen, verweist auf Privacy Rechte.