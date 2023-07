Prag kritisiert Blockadehaltung Polens und Ungarns im Asylstreit

Der tschechische Ministerpr├Ąsident Petr Fiala hat die Blockadehaltung Polens und Ungarns beim j├╝ngsten EU-Gipfel in Migrations- und Asylfragen ├╝berraschend deutlich kritisiert. "Dies ist nicht im Interesse der Tschechischen Republik - es ist nicht verantwortungsvoll", sagte der liberalkonservative Politiker am Dienstag in Prag.

Seine Kollegen in Warschau und Budapest gef├Ąhrdeten mit ihrer Haltung die finanzielle Unterst├╝tzung, die man f├╝r L├Ąnder ausgehandelt habe, die viele Kriegsfl├╝chtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Zudem habe man sich im Zuge des Kompromisses "endlich" auf eine effektivere R├╝ckf├╝hrungspolitik f├╝r abgelehnte Asylbewerber einigen k├Ânnen.

Die Kritik gilt als ungew├Âhnlich, da Tschechien, Polen und Ungarn gemeinsam mit der Slowakei eng in der Visegrad-Gruppe zusammenarbeiten. Polen und Ungarn hatten sich bei dem Gipfel vor wenigen Tagen gegen die weitreichende Reform des europ├Ąischen Asylsystems gestellt, die Anfang Juni per Mehrheitsvotum bei einem EU-Innenministertreffen auf den Weg gebracht worden war.

Die Pl├Ąne sehen unter anderem vor, dass die Aufnahme von Fl├╝chtlingen aus besonders stark belasteten Mitgliedstaaten k├╝nftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. L├Ąnder, die sich nicht an einer Umverteilung beteiligen wollen, m├╝ssten Ausgleichszahlungen entrichten.