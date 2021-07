Napolitano soll Italien erneut retten

Heinz Fischer hat am Samstag Giorgio Napolitano zu seiner Wiederwahl gratuliert. Bei Napolitano handle es sich um eine höchst anerkannte, integre Persönlichkeit der italienischen Politik mit großer Erfahrung, betonte der Bundespräsident. Der " Österreich freundschaftlich und dem Bundespräsidenten persönlich eng verbundene" wiedergewählte italienische Staatspräsident sei wie kein anderer ein "Garant für eine positive Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Italien und Österreich".

Auch die EU-Kommission hat die Wiederwahl begrüßt. Die Wiederwahl erfolge in einem "entscheidenden Moment der europäischen Integration, der eine große innere Ruhe, Mut und Voraussicht" erfordere, erklärte Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Samstagabend in Brüssel.