Präsident Trump dementiert: Ich hatte keine Schlaganfälle

Eine nicht angekündigte Untersuchung Trumps im Militärkrankenhaus Walter Reed hatte im vergangenen November für Schlagzeilen gesorgt. Das Weiße Haus wies damals Spekulationen über mögliche Gesundheitsprobleme des Präsidenten zurück. Präsidentenarzt Sean Conley bezeichnete den Krankenhausaufenthalt als "geplant" und "routinemäßig". Trump habe lediglich einen Teil seines jährlichen Gesundheitschecks absolviert.

Nun berichtete der Nachrichtensender CNN, ein Journalist der renommierten Zeitung "New York Times" schreibe in einem neuen Buch, damals sei Vizepräsident Mike Pence alarmiert worden. Er solle sich bereit halten, vorübergehend die Aufgaben des Präsidenten zu übernehmen, sollte Trump bei seinem Krankenhausbesuch einer Betäubung bedürfen. Daraus erwuchsen am Dienstag in den sozialen Netzwerken Gerüchte über angebliche Mini-Schlaganfälle.