Postkommunistische Sozialdemokraten gewannen Rumänien-Wahl

Straßenproteste gegen Corona-Maßnahmen

Viertstärkste Kraft in der neuen Legislative des Landes wird mit 8,8 Prozent die weitgehend unbekannte "Allianz für die Vereinigung der Rumänen" (AUR). Diese hat sich die Wiedervereinigung Rumäniens mit der Moldau auf die Fahnen geschrieben und war in den vergangenen Monaten durch eine ultranationalistische, dezidiert ungarnfeindliche, teils rechtsextreme sowie erzkonservative Rhetorik aufgefallen, aber auch durch Straßenproteste gegen die in Corona-Zeiten geltende Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz.

Als letzte Partei schaffte der Ungarnverband (UDMR) mit 6,1 Prozent den Sprung ins Parlament, während die Kleinparteien Pro Romania des früheren Regierungschefs Victor Ponta sowie die PMP (Volksbewegung) des ehemaligen Staatspräsidenten Traian Basescu nach Angaben der Wahlbehörde mit 4,1 bzw. 4,6 Prozent an der in Rumänien geltenden Fünf-Prozent-Parlamentshürde scheiterten. Politbeobachter führen das überraschende Wahlergebnis, vor allem den Einzug der ultranationalistischen AUR ins Parlament, größtenteils auf die äußert niedrige Wahlbeteiligung von knapp 32 Prozent sowie auf eine zunehmende Politikverdrossenheit der jungen Wähler gegenüber den alteingesessenen Parlamentsparteien zurück.