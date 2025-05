Portugal wählt ein neues Parlament - und kommt wohl nicht aus der Krise

Bis der rechtskonservative Regierungschef im März dieses Jahres über einen Korruptionsskandal stürzte - und das südwesteuropäische Land in vorgezogene Parlamentswahlen schickte. Es sind die dritten in drei Jahren. Seit 2019 hat keine portugiesische Regierung eine volle Legislaturperiode durchgehalten.

Als Luís Montenegro im März 2024 das Amt des portugiesischen Ministerpräsidenten antrat, rechneten die wenigsten damit, dass er Weihnachten noch im Amt verbringen würde. Zu groß war die Sorge, dass seine Minderheitsregierung den Staatshaushalt im Herbst nicht durch das Parlament bringen könnte. Doch es gelang. Und für einen kurzen Moment schien politische Ruhe in den krisengebeutelten Atlantikstaat eingekehrt zu sein.

Was wird Montenegro vorgeworfen?

Montenegro wird ein Interessenkonflikt angelastet. Die Beratungsfirma seiner Familie soll von seiner Position als Ministerpräsident profitiert haben, so der Vorwurf. Als der Ministerpräsident im Februar die Vertrauensfrage im Parlament stellte, erlitt er eine vernichtende Niederlage und reichte seinen Rücktritt bei Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ein. Montenegro beteuert seine Unschuld - und will nach der Wahl am Sonntag gestärkt zurückkehren.

Seine Chancen, erneut Premier zu werden, stehen tatsächlich nicht schlecht. Jüngste Umfragen sehen das von ihm geführte Mitte-Rechts-Bündnis Aliança Democrática (AD) mit 34 Prozent auf Platz eins. Dahinter folgt die Sozialistische Partei (PS) unter Pedro Nuno Santos mit 28 bis 30 Prozent. Stabile Regierungsmehrheiten sind damit allerdings wieder nicht in Sicht - und Koalitionsoptionen sind rar: Zu klein und zerstritten sind mögliche linke Partner der Sozialisten. Eine Große Koalition der beiden Volksparteien, wie es sie in Portugal zuletzt 1985 gab, gilt als ausgeschlossen.