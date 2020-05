Poroschenko gibt Kurz Forderungen an Moskau mit

Mit dem Appell, "alles zu tun, um zu deeskalieren und nicht Öl ins Feuer zu gießen", reiste Außenminister Sebastian Kurz am Montag zu einem Blitzbesuch in die Ukraine. Und mit drei Forderungen des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko an Russland, für die sich die EU verwenden möge, kehrte er zurück: Die 4000 russischen Soldaten und 300 Panzer in der Ostukraine sollen das Land verlassen; Russland solle die Grenze zur Ukraine schließen und Waffenlieferungen unterbinden; und mehrere 100 ukrainische Gefangene in Russland müssten freigelassen werden. Es gibt auch Zugeständnisse: Poroschenko will Gebieten in der Ostukraine auf drei Jahre befristete Selbstverwaltungsrechte zubilligen. Auf der Internetseite des Staatschefs hieß es am Montag, Poroschenko werde sein Vorhaben am Dienstag dem Parlament in Kiew vorlegen.

"Es deutet viel darauf hin, dass der Waffenstillstand in der Ostukraine sehr brüchig ist", sagte Kurz im Gespräch mit dem KURIER. Allein in der Nacht auf Montag seien wieder sieben ukrainische Soldaten gefallen. Der Außenminister nahm auf seinem Rückflug drei schwerverletzte ukrainische Zivilisten mit, die in einem niederösterreichischen Spital operiert werden sollen.

Als positiv wertete Kurz die Mitteilung Präsident Poroschenkos, dass sich die Ukraine, Russland und die EU auf das weitere Procedere für das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit Kiew geeinigt hätten (Ratifizierung im EU-Parlament am Dienstag, Inkrafttreten erst Ende 2015).

Kurz traf auch mit Außenminister Pavlo Klimkin und dem Leiter der OSZE-Delegation, Ertugrul Apakan, zusammen, der ankündigte, dass die OSZE-Mission von 300 auf 800 Beobachter aufgestockt werden soll; derzeit kommen fünf aus Österreich, die Zahl dürfte verdoppelt werden. Die OSZE wird außerdem zehn Drohnen zur besseren Überwachung des Waffenstillstandes zum Einsatz bringen, die von der österreichischen Firma "Schiebel" geliefert werden.