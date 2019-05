US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Montag zu Gesprächen über den Iran nach Brüssel.

Das kündigte ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Sonntagabend (Ortszeit) kurz vor Pompeos Abreise an. Seinen ursprünglich geplanten Besuch in Moskau hat der Minister demnach abgesagt und trifft den russischen Präsidenten Wladimir Putin stattdessen später in Sotschi.