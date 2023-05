Polnischer Minister bittet Pfizer um Verzicht auf Impfstoffverkauf

Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski bittet den Impfstoffhersteller Pfizer, bestehende VertrĂ€ge nicht erfĂŒllen zu mĂŒssen. Trotz einer stabileren gesundheitlichen Lage in den LĂ€ndern der EuropĂ€ischen Union plane Pfizer weiterhin Hunderte Millionen Impfdosen nach Europa zu liefern, was sinnlos sei, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in BrĂŒssel vorliegt.