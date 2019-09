Polizisten in Nordirland mit Molotow-Cocktails angegriffen

Bis eine andere Lösung gefunden wird, sollen für Nordirland weiter einige EU-Regeln gelten und Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben. Diese Backstop genannte Lösung trifft aber auf heftigen Widerstand der britischen Regierung unter Premierminister Boris Johnson. Brexit-Hardliner fürchten eine zu starke Bindung an die Staatengemeinschaft. Bei einem Besuch am Montag in Dublin versicherte Johnson zwar, dass eine harte Grenze in der Region vermieden werden soll - wie das umgesetzt werden könnte, verriet er allerdings nicht.