Polizist in den USA nach Tod von Schwarzem gefeuert

Nach dem Tod eines Schwarzen infolge eines umstrittenen Polizeieinsatzes im US-Bundesstaat Ohio ist ein beteiligter Beamter entlassen worden. Der Polizist Adam C. sei gefeuert worden, weil er unverhältnismäßige Gewalt angewendet, seine Körperkamera nicht eingeschaltet und dem Sterbenden nicht geholfen habe, erklärte der Bürgermeister der Stadt Columbus, Andrew Ginther, am Montag (Ortszeit) auf Twitter.

Die Polizei in Columbus war vergangene Woche von einem Anrainer zu einer Garage gerufen worden. Als der 47-jährige Andre Hill kurz nach dem Eintreffen der Beamten auf sie zukam, soll Adam C. auf ihn geschossen haben. Der schwer verletzte Hill starb später im Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte er bei der Begegnung mit den Polizisten ein Handy in seiner linken Hand. Die rechte Hand sei nicht sichtbar gewesen. Eine Waffe fand die Polizei am Einsatzort nicht.