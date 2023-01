18-Jähriger mit Pfefferspray besprüht: Polizeigewalt in US-Schulen

Einen Tag nach dem Vorfall mit Sledge wurde offenbar auch eine 15-Jährige in einer Schule in Hamilton County geschlagen, so die NYT. Das Nationale Zentrum für Bildungsstatistiken berichtete demnach auch, dass im Schuljahr 2019/20 in etwa 51 Prozent der US-Schulen ein vereidigter Polizeibeamter routinemäßig eine Schusswaffe trug. Trotz der landesweit zunehmenden Präsenz von Polizei auf dem Schulgelände gebe es keine bundesweit einheitliche Definition ihrer Aufgaben, so dass dies den lokalen Gerichtsbarkeiten überlassen bleibt.

Der Vorfall in East Ridge fand nur wenige Monate nach dem Amoklauf in einer Schule in Uvalde, Texas, statt. Die zuständige Behörde stockte nach dem Vorfall in Texas die Polizei an Schulen auf, doch der Fall in East Ridge veranlasste Schulverwaltungen, diesen Schritt neu zu überdenken.