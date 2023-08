Polizeigewalt: US-Polizisten geben Folterung von zwei Schwarzen zu

Im US-Bundesstaat Mississippi haben sechs weiße Polizisten zwei unschuldige Schwarze bei einem zweistündigen Angriff mit einem Sexspielzeug, Tasern und einem Schwert gefoltert.

Einem der Männer sei in Mund und Hals geschossen worden, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Die Beamten ließen ihn demnach in einer Blutlache liegen, während sie sich absprachen, wie sie ihre Tat vertuschen könnten. Die Polizisten gaben die Taten zu. Sie sind nicht mehr im Dienst.

Im Jänner waren die sechs Polizisten "ohne Durchsuchungsbefehl oder Begründung" in ein Haus in der Kleinstadt Braxton eingedrungen, wie das US-Justizministerium erklärte. Sie folterten die beiden schwarzen Männer, die sich dort aufhielten.

Rassistische Beleidigungen

Die Polizisten legten ihnen den Angaben zufolge Handschellen an, quälten die Männer und beleidigten sie rassistisch. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Opfer mit einem Dildo misshandelt und ihnen mit ihren Tasern 17 Elektroschocks versetzt zu haben.