Politischer Neubeginn in Pakistan: Sharif zum Premier gewählt

Khan war in der Nacht auf Sonntag per Misstrauensvotum des Amtes enthoben worden. Vorausgegangen war eine tagelange politische Krise in dem südasiatischen Land. Der ehemalige Premierminister war wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land zunehmend unter Druck geraten. Khan versuchte, mit einer Auflösung der Legislative dem Misstrauensantrag der Opposition zuvorzukommen. Das Oberste Gericht erklärte dies jedoch für ungültig. Khan will die neue Regierung nicht anerkennen. Nur Minuten vor der Wahl von Sharif am Montag kündigten die Abgeordneten seiner Partei geschlossen ihre Rücktritte an. Damit könnten innerhalb von zwei Monaten Nachwahlen für mehr als 100 Sitze notwendig werden.

Seit 1947 keine reguläre Amtszeit

Beobachter sehen auf den neuen Premierminister herausfordernde Zeiten zukommen. Preise für Benzin, Gas oder Lebensmittel waren in dem südasiatischen Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern zuletzt massiv gestiegen. Ex-Premier Khan musste kürzlich weitere Steuern einführen, damit der Internationale Währungsfonds (IWF) eine weitere Tranche aus einem Hilfsprogramm für das Land auszahlt.