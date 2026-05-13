"Werden alle herausholen": Trump will Freilassung politischer Gefangener in Venezuela

US-Präsident Donald Trump hat die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela in Aussicht gestellt. "Wir werden sie alle herausholen", sagte der Republikaner vor seiner Abreise nach China vor Journalisten in Washington. Trotz des US-Militäreinsatzes im Jänner zur Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro sind nach Angaben von Menschenrechtlern weiterhin Hunderte Regierungskritiker in dem südamerikanischen Land inhaftiert.

Trump würdigt die "großartige Arbeit" der aktuellen Präsidentin

Maduro und seine Frau wurden Anfang des Jahres in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Ihnen soll dort wegen Drogenschmuggels der Prozess gemacht werden. Nun ist die frühere Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin an der Macht - und arbeitet mit Washington unter anderem in Erdölfragen zusammen. Venezuela hat die größten nachgewiesenen Erdölvorkommen der Welt.