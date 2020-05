Polit-Krieg mit Riesen-Penis

Wenn Leute verhaftet und gefoltert werden, Massenexekutionen stattfinden und ein Künstler macht nichts anderes als Blumen, Katzen und Fische zu zeichnen, kann man sagen, er ist ein beschissener Künstler. Meiner Meinung nach kann ein zeitgenössischer Künstler nicht abseits des soziopolitischen Kontexts arbeiten. Heutzutage muss ein Künstler die Realität um sich herum auf die Probe stellen; er sollte nicht die Augen vor Gewalt, die von den Machthabern verübt wird, und vor der Beseitigung von Menschenrechten und Grundfreiheiten verschließen. Sicherlich, ein Künstler kann auch etwas anderes als politische Kunst machen. Aber er darf nicht die Situation rings um ihn ignorieren, er darf nicht ignorant sein.

Wie werden Ihre Aktionen in Russland wahrgenommen? Unterscheiden sich die Reaktionen von jenen in Europa?

In Russland werden wir von Gesellschafts-Aktivisten, Anarchisten, Oppositionsangehörigen unterstützt. Deren Reaktion ist üblicherweise positiv. Die Aktivisten des rechten Lagers und die Obrigkeiten auf der anderen Seite hassen uns und unsere Kunst, weil wir sie mit unseren Straßenkunst-Aktionen verspotten.

Seit wann leben Sie im Untergrund? Und wie sieht ein regulärer Tag in Ihrem Leben aus?

Die Gruppe versteckt sich seit November 2010, als Oleg Vorotnikov verhaftet wurde, vor der Polizei. Sicherheitsprobleme nehmen viel Zeit in Anspruch, weil wir ja nicht erwischt werden wollen. Die restliche Zeit verbringen wir mit der Vorbereitung neuer Aktionen, bei diversen Trainings und Experimenten.

Wie würden Sie Ihre Ziele – ganz generell – definieren?

Das Ziel ist eine Revolution in der Kunst, die die konservativen Vorstellungen der Menschen zum Einsturz bringt. Möglicherweise bewirkt dieser Umsturz in den Köpfen eine gesellschaftliche Revolution. Die Menschheit muss sich von der Vorherrschaft des Polizeisystems, von Gewalt, Diskriminierung, Sexismus und Materialismus lossagen.

Wie fällt Ihre Zukunftsprognose für Russland – politisch und gesellschaftlich – aus?

Ich bin ziemlich pessimistisch, was die Zukunft in Russland angeht. Die Machthaber werden die Opposition abwürgen, sie werden all deren Mitglieder ins Gefängnis stecken. Heutzutage sind alle Gefängnisse in Russland voll mit politischen Häftlingen. Ich denke, die derzeitige Führungselite lenkt das Land in Richtung einer wirtschaftlichen und politischen Katastrophe.

Auf der Voina-Facebook-Seite sind viele Fotos der beiden Kleinkinder, Kasper und Mama, zu sehen, die mit Ihnen im Untergrund leben. Wie gehen die beiden mit der Situation um?

Oleg und Natalia (Anm.: die Eltern) lieben ihre Kinder sehr. Sie kümmern sich aufopfernd um sie. Ich weiß, dass sie wundervolle Eltern sind und vor allem Kasper (Anm.: dem Größeren) dabei helfen, mit jeglicher Situation umzugehen. Kasper entwickelt sich zu einer tapferen Person und zu einem Freigeist.