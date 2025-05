Präsidentschaftswahl in Polen: Pro-Europa oder doch Richtung Trump?

Der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski , Kandidat der liberal-konservativen Bürgerplattform PO, und Karol Nawrocki, der von der nationalpopulistischen PiS-Partei unterstützt wird, dürften in die Stichwahl am 1. Juni einziehen.

Zwar will der konservative Historiker die Ukraine weiterhin unterstützen, die Leistungen für Flüchtlinge sollen aber massiv gekürzt werden. Vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij verlangt er – ganz in Trump-Manier – mehr Dankbarkeit. In Umfragen liegt Nawrocki mit rund 25 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.

Veto-Recht des Präsidenten

Wer künftig im Warschauer Präsidentenpalast sitzt, bestimmt den Kurs des osteuropäischen Landes maßgeblich. Denn: Der polnische Präsident hat ein mächtiges Veto-Recht; ohne seine Unterschrift tritt kein Gesetz in Kraft.

So hat der PiS-nahe Präsident Duda in den vergangenen zwei Jahren alles daran gesetzt, Donald Tusks liberal-konservativer Regierungskoalition das Leben so schwer wie möglich zu machen. In den Jahren zuvor hatte er sich hingegen den wenig schmeichelhaften Spitznamen „długopis“ (Kugelschreiber) erarbeitet. Weil der scheidende Präsident alles unterschrieben hat, was die PiS-Partei vorgelegt hat.