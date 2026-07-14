Ostsee: Polnische Jets fangen russischen Aufklärer ab
Zusammenfassung
- Polnische Kampfflugzeuge haben über der Ostsee in internationalen Gewässern ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen.
- Nach Angaben des Verteidigungsministers ereignete sich der Vorfall etwa 30 Kilometer vor Ustka, woraufhin die russische Iljuschin Il-20M nach Russland abdrehte.
- Kosiniak-Kamysz wertete den Vorfall als Beleg für russische Aufklärung und „hybride Kriegsführung“ gegenüber NATO-Staaten.
Polnische Kampfflugzeuge haben am Dienstag über der Ostsee in internationalen Gewässern ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen. „Das ist der erste russische Versuch seit langem, sich unserer Seegrenze zu nähern, um unsere Luftverteidigung zu testen“, sagte der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Der Vorfall ereignete sich seinen Angaben zufolge etwa 30 Kilometer vor der Küste des Badeorts Ustka. Demnach nahmen zwei polnische Kampfflugzeuge Kontakt mit der russischen Maschine des Typs Iljuschin Il-20M auf und forderten sie auf, das Gebiet zu verlassen. Daraufhin sei das Aufklärungsflugzeug nach Russland abgedreht.
Der Vorfall zeige, dass Russland „ständig hybride Kriegsführung betreibt, Aufklärung durchführt und sich feindselig gegenüber allen Ländern des Nordatlantikbündnisses verhält“, fügte der Verteidigungsminister hinzu. Das NATO-Mitglied Polen hat Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine 2022 wiederholt „hybride Kriegsführung“ vorgeworfen.
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