Der Vorfall, der die neue deutsche Grenzpolitik gleich scheitern lassen könnte, ereignete sich am Montag in Brandenburg: Die zwei Afghanen waren nahe der Grenzbrücke bei Guben aufgegriffen worden. Gültige Aufenthaltspapiere hatten sie nicht, doch sie sagten sofort, sie wollten Asyl in Deutschland beantragen.

Wie geht es nun weiter?

Aus Sicht Polens gilt das Dublin-Abkommen: Demnach müsse Deutschland die zwei Asylbewerber zunächst aufnehmen, um zu prüfen, welches EU-Land für ihren Asylantrag zuständig sei. Dafür hat Deutschland ein halbes Jahr Zeit. Wenn es - laut Dublin-Regeln länger dauert und die Bewerber nicht in dieser Frist in das Land geschickt werden können, in denen sie erstmals den Boden der EU betreten haben, bleiben sie in Deutschland.