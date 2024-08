Vor rund zwei Wochen haben ukrainische Truppen die russische Grenze passiert. Mittlerweile besetzt die Ukraine eine Fläche, die größer als New York ist. Was ist genau passiert? Was ist das taktische Ziel hinter der Offensive in Kursk und warum schweigt Kreml-Chef Wladimir Putin, wenn er doch zu Beginn eine "würdige Antwort" angekündigt hat? Darüber spricht Host Caroline Bartos mit KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.



