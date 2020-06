Planspiele mit Merkel als nächster EU-Chefin

Kanzlerin Merkel geht unwichtigen EU-Diskussionen gerne aus dem Weg. Doch diesmal wollte sie in Wien dabei sein, denn es könnte auch um ihre politische Zukunft gegangen sein. Das sagen jedenfalls in Berlin jene, die ihren Weg schon lange aus allernächster Nähe begleiten.

Am Rande des EVP-Treffens waren nämlich auch informelle Vorgespräche wahrscheinlich, wie die nächste EU-Spitze aussehen könnte. Vorausgesetzt, dass die EVP auch nach der Europa-Wahl im Juni 2014 die größte Fraktion im EU-Parlament bleibt und auch die richtigen Verbündeten dafür findet.

Das Kalkül, auf das engste Vertraute Merkels die CDU-Spitze gerade vorbereiten, geht so: Die angeblich so kühle und bescheidene Managerin der Macht denke historisch wie alle Vorgänger. Sie habe aber den Ehrgeiz, als erste in der deutschen Geschichte das mächtigste Amt im Staate freiwillig zu räumen – und nicht von eigenen Koalitionären oder der Opposition gestürzt oder auch nur abgewählt zu werden. Daher wolle sie um jeden Preis nach der Wahl am 22. September weiterregieren. Dazu würde sie notfalls ihre Union sogar zu einer weithin ungewollten schwarz-grünen Koalition zwingen, die Partner in der Grünen-Spitze gäbe es dafür.