Auftragsmorde, Drogenlisten, Verrat: Machtkampf auf den Philippinen

„Wenn ich getötet werde, dann bring Ferdinand Marcos Jr. um, dazu Liza Araneta und Martin Romualdez.“ Diese Worte stammen von keiner Geringeren als Sara Duterte, Vizepräsidentin der Philippinen. Diejenigen, die der Auftragsmörder im Falle ihres Ablebens töten soll, sind der philippinische Präsident, dessen Frau und dessen Cousin – Parlamentspräsident des 115-Millionen-Einwohner-Staates.

Diese Episode ist nur eine von vielen in einem Machtkampf zwischen zwei Familiendynastien, der so reich an Brutalität, Verrat und unvorhergesehenen Wendungen ist, dass er Stoff für einige Dramen böte. Die Lage ist ernst. Sowohl für die Bevölkerung als auch geopolitisch.