Der US-Kriegsminister Pete Hegseth hat sich gehörig vertan. Während er sich als Laienprediger bei einem Gottesdienst im US-Pentagon versuchte, zitierte der evangelikale Christ irrtümlicherweise einen falschen Bibelvers, und zwar aus dem Kultfilm von Quentin Tarantino "Pulp Fiction". Bei der Andacht an die Rettungsmission des abgeschossenen US-Kampfpiloten, der erfolgreich aus dem Iran evakuiert werden konnte, erklärte Hegseth, die Combat-Search-and-Rescue-Mission namens "Sandy One" habe dieses Gebet genutzt und sich dabei auf Hesekiel 25:17 aus dem Alten Testament bezogen.

Der christliche Nationalist Hegseth forderte das Auditorium zum gemeinsamen Gebet auf und trug vor: "Der Pfad des abgestürzten Piloten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der die Armen der Kameradschaft und der Pflicht, die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rache an denen üben, die da versuchen, meine Brüder gefangenzunehmen und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren, mein Rufzeichen ist Sandy One, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe!"

Amen. Das Gebet des evangelikalen Hegseths hat erstaunliche Ähnlichkeit mit einem berühmten Monolog aus dem Kultfilm “Pulp Fiction" aus dem Jahr 1994. Und tatsächlich weniger mit dem echten Vers Hesekiel 25:17 aus dem Alten Testament. In einer Szene aus "Pulp Fiction" trägt Samuel L. Jackson in seiner Rolle folgende Worte vor, bevor er das Opfer erschießt: "Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der die Armen der Barmherzigkeit und des guten Willens, die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und da steht weiter: Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe!„