Penis & Eisbär: Rasenmähergruß eines britischen Teenagers an Trump

Ollie Nancarrow, so der Name des jungen Mannes, ist in einschlägigem Themenfeld aktiv. Er ist Gründer der Plattform Born Eco, auf der sich klimabewusste Käufer mit klimafreundlichen Produzenten vernetzen können.

Er hoffe, Trump sehe die Nachricht, so sagte er vor Trumps Ankunft. Ob Trump sie tatsächlich gesehen hat, ist nicht überliefert. Anscheinend dürfte der US-Präsident beim Landeanflug jedenfalls getwittert haben: Hatte er doch noch vor Aufsetzen der Maschine gegen Londons Bürgermeister Sadiq Khan gewettert.