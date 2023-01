Pendler verzweifelt: In Großbritannien streiken die Eisenbahner erneut

In Großbritannien tobt derzeit die größte Arbeitskampfwelle um Löhne und Jobbedingungen seit Jahrzehnten - nicht nur bei Eisenbahnern, sondern auch bei Krankenschwestern und -pflegern, Sanitätern und Angestellten im Postsektor und an Flughäfen. Die Regierung kann es sich nach eigenen Angaben nicht leisten, den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Lohnerhöhung zu gewähren, die die Folgen der hohen Inflation voll abpuffern würde. Damit wiederum ist kein Ende in Sicht für den “Winter der Unzufriedenheit", wie es in Anspielung auf die Arbeitskämpfe in Großbritannien Ende der 1970er-Jahre heißt. Die Teuerung lag im November bei 10,7 Prozent und hatte im Oktober mit 11,1 Prozent den höchsten Stand seit 1981 erreicht.