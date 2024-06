Pellegrini wird als neuer Präsident der Slowakei vereidigt

Der Sozialdemokrat Peter Pellegrini tritt am Samstag sein Amt als neuer Präsident der Slowakei an. Der 48-Jährige soll gegen Mittag in einer feierlichen Zeremonie in Bratislava vor dem Parlament den Eid ablegen.

Er gilt als Verbündeter des links-nationalen Regierungschefs Robert Fico, der vor Kurzem bei einem Attentat schwer verletzt wurde. Pellegrini setzte sich bei der Stichwahl Anfang April gegen den liberalen Ex-Außenminister Ivan Korčok durch.