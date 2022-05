Peking-treues Komitee bestimmt neuen Hongkonger Regierungschef

In einer Abstimmung ohne Alternativen soll am Sonntag der Peking-treue Ex-Polizist John Lee zum neuen Regierungschef Hongkongs bestimmt werden. Die Entscheidung ├╝ber die Nachfolge der bisherigen Regierungschefin Carrie Lam wird von einem 1463-k├Âpfigen Komitee getroffen. Gegenkandidaten f├╝r den 64-J├Ąhrigen gibt es nicht. Lee spielte eine zentrale Rolle bei der Unterdr├╝ckung der Hongkonger Demokratie-Bewegung, die im Jahr 2019 Millionen Demonstranten mobilisiert hatte.

Ausgeweiteter Einfluss

Lee diente 35 Jahre lang in der Hongkonger Polizei, bevor er Sicherheitschef der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde und im vergangenen Jahr schlie├člich zur Nummer zwei der Regierung der Millionenmetropole aufstieg. Das Amt offiziell von Lam ├╝bernehmen soll Lee am symbolisch wichtigen 1. Juli - dem 25. Jahrestag der ├ťbergabe der fr├╝heren britischen Kronkolonie Hongkongs an China. Die Zentralregierung in Peking hat ihren Einfluss auf Hongkong in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet.