Auch in Nahost ist Ronzheimer mit einem Reporter-Team im Einsatz, um Entwicklungen im Nahost-Konflikt zu vermelden. Ende September sollen die Journalisten von unbekannten Männern aus ihren Hotelzimmern geholt worden sein. In Handschellen und mit verbundenen Augen wurden Ronzheimer und Team in Folge laut Bild verhört. Es soll sich um Mitarbeiter des libanesischen Militär-Geheimdienstes gehandelt haben. Der Vorfall wurde erst jetzt von den Axel-Springer-Medien publik gemacht, da sie zuvor die Sicherheit der Beteiligten sicherstellen wollten.

Nach stundenlangem Verhör seien die Journalisten wieder frei gekommen, da die deutsche Botschaft laut Medienberichten interveniert habe. Mittlerweile seien Ronzheimer und Team wieder sicher in Deutschland gelandet. Im Podcast Ronzheimer spricht der 39-Jährige über die Erlebnisse im Libanon und erklärt, dass der "Film in seinem Kopf" begonnen habe, nachdem er die Handschellen der Unbekannten gesehen hatte.

Er befürchtete, zur Hisbollah gebracht zu werden. Er berichtet: "Und plötzlich wurden wir in ein Auto gesteckt. (...) Und dann saßen Giorgos und ich in einem Privatauto, also das war jetzt auch nicht, wie wir das in Deutschland kennen, Polizeiwagen." Er bedankt sich auch bei den Kollegen sowie den Behörden vor Ort für die schnelle Hilfe.