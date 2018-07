Parlamentswahl in Pakistan: Die Qual der Scheinwahl

In der jungen Geschichte Pakistans sind demokratische Machtübergaben eine Rarität. Erst zum zweiten Mal seit 1947 scheint eine solche am Mittwoch möglich – wenn 106 Millionen Menschen in dem 200-Millionen-Land dazu aufgerufen sind, ein neues Parlament und neue Regionalräte zu wählen. So rund aber scheinen die Dinge nicht zu laufen. Der Urnengang steht unter dem Stern böser Vorahnungen. Viel mehr ist von einem schleichenden Putsch die Rede, der sich anbahne, als von einer sich abzeichnenden geordneten Übergabe.

Denn die wahre Macht in der Nuklearmacht, der Sicherheitsapparat, machte in den vergangenen Wochen in vielerlei Hinsicht auf sich aufmerksam. Und der Arm dieses Apparats ist lange, reicht in Justiz, Politik, militante Parallelstrukturen, die Medien sowie die Legislative. Da wurde zum Teil auch physischer Druck auf Abgeordnete ausgeübt, sich von der noch regierenden PML-N des inhaftierten Ex-Premiers Nawaz Sharif loszusagen; da berichteten Richter von massivem Druck auf die Justiz, wenn es um als selektiv beschriebene Verfahren gegen PML-N-Vertreter ging; da wurden säkulare oder linke Kandidaten durch umfassende Restriktionen belegt, während ausgewiesene Extremisten frei Wahlkampf betreiben durften - solche, die bis vor Kurzem noch als militante Dschihadisten galten, denen aber enge Allianzen mit den Sicherheitsdiensten des Landes nachgesagt werden.

Pakistans politische Landschaft gleicht einem Dauer-Ausnahmezustand. Das ist nicht neu. Noch nie hat ein Premierminister eine volle Amtszeit gedient. Die Summe der derzeitigen Vorfälle aber ergibt ein düsteres Bild.