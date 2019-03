Londoner Parlament reißt Theresa May das Ruder aus der Hand

Gab es das schon einmal?

Testabstimmungen schon. „2003 gab es sie über die Reform des Oberhauses. Aber das Unterhaus war sich in der Frage so uneinig, dass es kein Gesetz zustande brachte“, sagt Sully. „Darauf hofft May jetzt in der Brexit-Frage auch.“ Sollte das Parlament gegen die Regierung ein eigenes Gesetz durchbringen, wäre das eine Sensation. „Das gab es seit mehr als 300 Jahren nicht, seit Oliver Cromwell. Es würde eine massive Verfassungskrise auslösen – mit Auswirkungen bis hin zur Queen.“

Müsste die Queen im Brexit-Streit entscheiden?

Es könnte so weit kommen, obwohl die britische Politik das Königshaus von politischen Entscheidungen prinzipiell fernhalten will. Denn nach dem Unterhaus müsste das Gesetz der Parlamentarier vom Oberhaus angenommen und am Schluss von der Queen unterschrieben werden – wie immer, doch in diesem Fall ist es delikat: „Folgt sie dem Parlament oder der Regierung? Die Krise wäre so oder so massiv.“