Brüchige Einheit nach dem Terror von Paris

"Schockzustand" ist der Ausdruck der französischen Medien. Er trifft genau. "Das ist nur der Anfang des Krieges", sagt mir eine Bekannte, Mutter von zwei Kindern. Sie traut sich kaum mehr aus dem Haus. Zum Protest ließ sie andere gehen. Eine andere Familie sagte die Teilnahme an der Demonstration in letzter Minute ab, weil der kleine Sohn krank wurde. Er hat Angstzustände. In den Apotheken steigt seit den Anschlägen der Verkauf von Schlafmitteln und Antidepressiva.

Irgendwas muss jetzt geschehen. 2012, als der radikale Islamist Mohammed Merah mehrere Menschen erschoss, ging das Land schnell wieder zur Tagesordnung über. Genau so war es nach den Jugend-Unruhen 2005 in den Vororten, "banlieux" oder "citées" genannt. Dabei zeigte sich damals schon, dass die Erziehung zum "religionsfreien" Menschen unter Frankreichs Muslimen nicht so richtig funktioniert. Und wenn ein junger Muslim einen Abschluss schafft, bekommt er keinen Job in Frankreich – wegen der Wirtschaftskrise und wegen des Rassismus gegen Ausländer, hört man oft.

Im heißen Herbst 2005 brannte es zwei Wochen in den Vororten, wo die drei jungen Attentäter herkommen. Polizisten wagten sich nicht in die trostlosen Siedlungen der Arbeitslosen, der Drogen und der ersten Radikalen. Immerhin gab es Debatten: Was war schiefgelaufen? Laut der Chefin der rechts-populistischen " Front National", Marine le Pen, sind alle Regierungen zu tolerant gegenüber illegaler Einwanderung und Werteverfall.

Aber in Wahrheit kümmern sich wenige um die Probleme der Vororte. Meine Freunde, darunter zahlreiche französische Reporter, vermeiden das "andere" Paris, wo der Islam Ventil und Machtfaktor zugleich ist. Zugeständnisse an die Religion, wie die Gründung des "französischen Rats der Muslime" 2003, haben wenig bewirkt.

Die Grenze der Toleranz ist längst erreicht. Frankreich hat seine eigenen Geistlichen nicht "umgebracht", um sich dem importierten Islam zu unterwerfen, der noch dazu Terroristen Ideen gibt.

Inzwischen werden nicht nur Korane und Predigten (per Internet) eingeführt, sondern die pseudo-religiösen Stellvertreter-Kriege des Nahen Ostens. Der Gaza- Konflikt, der Krieg in Syrien.

Kennzeichnend für das gespaltene Land ist ein neuer "Skandal" seit den Anschlägen. Langsam kommt heraus, dass in einigen Schulen Schüler während der staatlich angesetzten Schweigeminute bewusst geplaudert hatten. Dabei war sie für alle Terror-Opfer, Zeichner wie jüdische Kunden in dem Supermarkt, Polizisten, unter denen einer Muslim war, angesetzt worden. Laut der Tageszeitung Figaro wurde im Vorort Chateauroux ein Jugendlicher zusammengeschlagen, nur weil der den inzwischen weltbekannten Aufkleber trug: "Ich bin Charlie", "Je suis Charlie". Mehrere Gemeindebedienstete wurden suspendiert, weil sie den Terrorakt "lobten".