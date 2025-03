Korruptionsprozess: Marine Le Pen schuldig gesprochen

Die Anklage hatte nämlich neben einer mehrjährigen Haft- und höheren Geldstrafe auch einen fünfjährigen Verlust des passiven Wahlrechts für Le Pen gefordert – in dem Zeitraum könnte sie also nicht mehr in öffentliche Ämter gewählt werden. Diese Strafe ist in Frankreich gebräuchlich bei einer Verurteilung von Politikern wegen Korruption oder Untreue.

Die Anklage verlangte, die Strafe auch sofort nach dem Urteilsspruch in Kraft zu setzen, und nicht erst nach einem rechtskräftigen Entscheid in höherer Instanz. Dies würde Le Pens geplante Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027 blockieren. Bis zum Ende der Wahlperiode könnte sie aber als Abgeordnete im Parlament bleiben.

Ob das Gericht dieser Sicht folgt, sollte in Kürze fest stehen. Die Verkündigung des Strafmaßes steht ebenfalls noch aus.

In Kürze deshalb mehr...