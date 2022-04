Papst wäscht wieder Häftlingen die Füße

Papst Franziskus wird am Gründonnerstagnachmittag in einem Gefängnis nahe Rom Häftlingen die Füße waschen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Vereinigung italienischer Gefängnisseelsorger am Mittwoch hervor. In der Justizvollzugsanstalt von Civitavecchia werde der Papst den Gottesdienst zur Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu feiern und anschließend zwölf Insassen die Füße waschen. Zuvor feiert Franziskus Donnerstagfrüh die traditionelle Chrisammesse zur Weihe der Heiligen Öle im Petersdom.

Auch vor der Pandemie feierte Franziskus die Gründonnerstagsliturgie mit der Fußwaschung traditionell außerhalb des Vatikan. Neben Sozialeinrichtungen besuchte er bereits verschiedene Haftanstalten. In den vergangenen zwei Jahren entfielen diese Treffen coronabedingt.

Die Messe am Gründonnerstag eröffnet die katholischen Feierlichkeiten zum Gedenken an Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu. Sie bildet damit den Auftakt zu Ostern, dem wichtigsten Fest des Christentums. Der symbolträchtige Ritus der Fußwaschung erinnert an die Demutsgeste Jesu, der seinen Jüngern vor dem Letzten Abendmahl die Füße wusch. Die Handlung soll ein Zeichen der Liebe und Verbundenheit sein.