Papst warnt in Oster-Predigt: "Der Tod ist immer auf der Lauer"

Am Ostersonntag hat Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Für den US-Amerikaner ist es das erste Osterfest als Oberhaupt der katholischen Kirche. Zehntausende Gläubige verfolgten die Zeremonie bei strahlendem Sonnenschein. Leos Vorgänger, der argentinische Papst Franziskus, war am Ostermontag vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der Pontifex rief die Gläubigen auf, sich nicht an die Gewalt zu gewöhnen und gegenüber dem Tod Tausender Menschen nicht gleichgültig gegenüber den Folgen von Hass und Spaltung zu sein, welche schwere Konflikte nach sich ziehen. Zugleich warnte er vor Gleichgültigkeit gegenüber den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die die Kriege verursachen. Ausdrücklich wies der Papst auf die Gefahr einer "Globalisierung der Gleichgültigkeit" hin. "Wie viel Todeswillen sehen wir jeden Tag in den vielen Konflikten in den verschiedenen Teilen der Welt", so der erste Pontifex aus den Vereinigten Staaten, der seit Mai Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken ist.

Die Abgründe des Todes lauerten überall, sagte er in seiner Predigt am Ostersonntag auf dem Petersplatz. "Der Tod ist immer auf der Lauer. Wir sehen ihn in den Ungerechtigkeiten, im Egoismus, in der Unterdrückung der Armen, in der mangelnden Aufmerksamkeit gegenüber den Schwächsten", so der Papst.