Papst Leo XIV. warnt vor KI: "Alle Muskeln sterben ab"

Nachdrücklich hat Papst Leo XIV. sich dagegen ausgesprochen, Predigten für den Gottesdienst von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) schreiben zu lassen. Bei einem Treffen mit mehreren hundert Priestern seiner Diözese Rom sagte er laut Kathpress, KI sei nicht in der Lage, den Glauben weiterzugeben, aber genau das sei die Aufgabe einer Predigt. Papst Leo XIV. sprach negative Folgen des KI-Gebrauchs an Die Äußerungen des Papstes fielen bei dem Treffen mit den römischen Geistlichen am Donnerstag hinter verschlossenen Türen. Italienische Medien, die danach mit Teilnehmern sprachen, berichteten anschließend davon.

Den Berichten zufolge verglich Leo XIV. bei dem Treffen die negativen Folgen des KI-Gebrauchs mit einer Erkenntnis aus dem Sport: "Alle Muskeln sterben ab, wenn wir sie nicht mehr nutzen, und deshalb muss auch das Gehirn benutzt werden, damit wir unsere Intelligenz nicht verlieren." "Das ist der wichtigste Teil" Weiter sagte er den Berichten zufolge: "Eine echte Predigt zu schreiben bedeutet, den Glauben mit anderen zu teilen. Und das ist der wichtigste Teil. Die Leute wollen deinen Glauben wahrnehmen, deine Erfahrung, Christus und seine Botschaft erlebt und geliebt zu haben. Das ist etwas, was wir jeden Tag pflegen müssen."