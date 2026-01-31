Welt

Papst: "Abtreibung ist größter Zerstörer des Friedens"

Der neue Papst Leo XIV.
Leo XIV. spricht sich für den Schutz des ungeborenen Lebens aus.
31.01.26, 13:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Papst Leo XIV. hat Abtreibung als "größten Zerstörer des Friedens" bezeichnet. 

Friede sei zunächst ein Geschenk, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz für die Teilnehmer der Konferenz "One Humanity, One Planet". Es werde keinen Frieden geben, solange die Menschheit Krieg gegen sich selbst führe, indem sie Schwache ausgrenze, Arme ausschließe oder gegenüber Flüchtlingen und Unterdrückten gleichgültig bleibe.

Linzer Altbischof Maximilian Aichern mit 93 gestorben

Nur wer sich um die Kleinsten kümmere, könne wirklich Großes bewirken, erklärte der Papst. Er verwies auf Mutter Teresa von Kalkutta, Friedensnobelpreisträgerin und "Heilige der Armen", die Abtreibung als größten Zerstörer des Friedens bezeichnet habe. Ihre Worte seien weiterhin prophetisch. Keine Politik könne im Dienst der Völker stehen, wenn sie das ungeborene Leben ausschließe oder Menschen in materieller und geistiger Not nicht unterstütze.

Mehr zum Thema

Römisch-katholische Kirche
Agenturen  | 

Kommentare