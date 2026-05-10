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Ausland

Papst sorgt für Aufsehen: Foto mit Nike-Schuhen geht viral

Ein Foto von Papst Leo XIV. in weißen Nike-Sneakern geht viral und sorgt für Aufsehen. Die Aufmerksamkeit wird als unbeabsichtigte Werbung gewertet.
10.05.2026, 12:09

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ITALY-VATICAN-POPE-NAPLES

Papst Leo XIV. sorgt mit einem alten Foto für Aufsehen in den sozialen Medien. Ein Bild aus dem neu veröffentlichten Dokumentarfilm "Leone a Roma" zeigt den damaligen Augustinerprior Robert Francis Prevost im Jahr 2008 bei dem Weltjugendtag-Treffen in Sydney - in liturgischem Gewand und mit weißen Nike-Turnschuhen.

Papst mit unbeabsichtigter Werbung

Das Bild verbreitete sich rasch im Internet. Nutzer analysierten das Modell der Schuhe, bei denen es sich italienischen Medien zufolge um die Nike-Sneaker "Franchise Low" handeln soll. Das Modell gilt als beliebt bei Hobby-Tennisspielern - passend zu Leo XIV., der seit Jahren als begeisterter Tennisspieler gilt.

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Die unerwartete Aufmerksamkeit für die Turnschuhe wird von italienischen Medien bereits als unbeabsichtigte Werbung für Nike bezeichnet. In Chicago, der Heimatstadt des Papstes, besitzt die Marke auch wegen Basketball-Legende Michael Jordan und der berühmten Air-Jordan-Schuhe Kultstatus.

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Film zeigt Aufenthalte Prevosts in Rom

Das Foto stammt aus einem Trailer des Dokumentarfilms "Leone a Roma", welcher zum ersten Jahrstag von Prevosts Pontifikats veröffentlicht wurde. Der Film von Vatican News zeichnet die Aufenthalte Prevosts in Rom nach - von seiner Ankunft als Seminarist aus Chicago im Jahr 1981 bis zu seiner Wahl zum 267. Papst.

Aufgenommen wurde das inzwischen viral gegangene Bild während des XXIII. Weltjugendtreffens 2008 in Sydney, an dem Prevost gemeinsam mit Benedikt XVI. teilnahm. Die Veranstaltung gilt bis heute als eine der größten Veranstaltungen in der Geschichte Australiens.

Agenturen, pres  | 

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