Papst sorgt für Aufsehen: Foto mit Nike-Schuhen geht viral

Papst Leo XIV. sorgt mit einem alten Foto für Aufsehen in den sozialen Medien. Ein Bild aus dem neu veröffentlichten Dokumentarfilm "Leone a Roma" zeigt den damaligen Augustinerprior Robert Francis Prevost im Jahr 2008 bei dem Weltjugendtag-Treffen in Sydney - in liturgischem Gewand und mit weißen Nike-Turnschuhen.

Papst mit unbeabsichtigter Werbung

Das Bild verbreitete sich rasch im Internet. Nutzer analysierten das Modell der Schuhe, bei denen es sich italienischen Medien zufolge um die Nike-Sneaker "Franchise Low" handeln soll. Das Modell gilt als beliebt bei Hobby-Tennisspielern - passend zu Leo XIV., der seit Jahren als begeisterter Tennisspieler gilt.