Papst sorgt für Aufsehen: Illegal Eingewanderten zum Bischof ernannt

Die Ernennung eines neuen Bischofs in der republikanischen Hochburg West Virginia hat für internationales Aufsehen gesorgt. Evelio Menjivar-Ayala war im Jahr 1990 illegal in die USA eingewandert. Wie der Vatikan am Freitag mitteilte, ernannte Papst Leo XIV. den 55-jährigen Menjivar-Ayala zum Bischof der US-Diözese Wheeling-Charleston. Darüber berichtete die Katholische Presseagentur Kathpress am Samstag.

Menjivar-Ayala: Illegal in die USA eingereist

Wie internationale Medien berichteten, war Menjivar-Ayala im Jahr 1990 als 20-jähriger Flüchtling aus El Salvador im Kofferraum eines Autos illegal über die mexikanische Grenze bei Tijuana in die USA eingereist. Der Geistliche wird nun Bischof von Wheeling-Charleston, das den gesamten US-Bundesstaat West Virginia umfasst. West Virginia gilt als Hochburg der Republikaner. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 gingen 70 Prozent der abgegebenen Stimmen dort an Donald Trump.