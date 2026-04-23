Papst Leo XIV. kritisiert Segnung homosexueller Paare in Deutschland

Papst Leo XIV. hat sich kritisch zur Segnung homosexueller Paare durch die katholische Kirche in Deutschland geäußert. "Der Heilige Stuhl hat mit den deutschen Bischöfen schon gesprochen", sagte das Kirchenoberhaupt auf dem Rückflug von seiner Afrika-Reise nach Rom.

"Der Heilige Stuhl hat klargemacht, dass wir mit der formalisierten Segnung von Paaren – in diesem Fall homosexueller Paare oder Paare in irregulärer Situation – nicht einverstanden sind über das hinaus, was von Papst Franziskus erlaubt wurde, als er gesagt hat, dass alle den Segen erhalten können."

Leo reagierte damit auf den früheren Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der kürzlich in seinem Bistum München und Freising die Segnung homosexueller Paare zugelassen hatte. Grundlage dafür ist eine Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken aus dem vergangenen Jahr. Solche Segnungen hatte Ende 2023 mit Einschränkungen der inzwischen verstorbene Papst Franziskus erlaubt. Der Heilige Stuhl hatte damals klargestellt, dass sich der Segen nicht auf das Paar, sondern auf die beiden Personen beziehe, und es sich nicht um eine Heirat im kirchlichen Sinn handle. Papst Leo steht diesen Segnungsfeiern kritisch gegenüber.