Neapel: Erneutes Blutwunder bei Papstbesuch

Zweites Blutwunder binnen weniger Tage in Neapel: Beim Besuch von Papst Leo XIV. in der süditalienischen Metropole verflüssigte sich am Samstag erneut das Blut des heiligen Januarius/San Gennaro. In der Kathedrale brach daraufhin Jubel unter den Besuchern aus. Am vergangenen Samstag war das Phänomen turnusgemäß beobachtet worden.

Traditionell verflüssigt sich das Blut des Stadtheiligen dreimal im Jahr: am Samstag vor dem ersten Mai-Sonntag, dem Fest der Übertragung der Reliquien nach Neapel, am 19. September, dem Gedenktag des Heiligen, sowie am 16. Dezember zur Erinnerung an die Bewahrung Neapels vor einem Vesuvausbruch im Jahr 1631. Bleibt die Verflüssigung aus, gilt das vielen Neapolitanern als schlechtes Omen.