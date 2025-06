Das Gebiet rund um die süditalienische Großstadt Neapel ist am Montag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,6 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern. Laut Experten handelte es sich um die stärkste Erschütterung der letzten 40 Jahre. Es wurden jedoch keine größeren Schäden gemeldet.

Die Erschütterung wurde von der Bevölkerung in einem weitläufigen Gebiet registriert. Dieses umfasst unter anderem die Hafenstadt Pozzuoli, die Gemeinde Bacoli sowie die neapolitanischen Bezirke Fuorigrotta und Bagnoli umfasst.