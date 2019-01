Papst: "Glaubwürdigkeit der Kirche von Missbrauch geschwächt"

Die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche ist stark von Missbrauchsaffären geschwächt worden. Dies betonte der Papst in einem Schreiben an die US-Bischöfe, die am heutigen Donnerstag veröffentlicht wurde. Vor allem der Wille, diese Sünden zu verheimlichen, habe in den Gläubigen "ein Gefühl der Unsicherheit und des Misstrauens" genährt, so Franziskus.

Die Verheimlichung der Skandale habe keineswegs zur Lösung der Konflikte beigetragen. Sie habe im Gegenteil die Wiederholung der Taten ermöglicht. Damit seien "Beziehungen" beeinträchtigt worden, die die Kirche hätte heilen müsse, so der Papst.