Osterfeierlichkeiten: Gespanntes Warten auf Papst Franziskus

Kommt er, oder kommt er nicht? Hoffnung und Sorge wechseln sich bei katholischen Gläubigen in diesen Tagen ab, jede neue Meldung und jedes neue Gerücht zum Gesundheitszustand des Papstes lässt das Emotionspendel in die eine oder andere Richtung schwingen.

Dort traf der Papst auf rund 70 Häftlinge. Fotos zeigen, wie er dafür von Helfern im Rollstuhl vorgefahren wurde. Fraglich ist deshalb, ob Papst Franziskus wie im Vorjahr an zwölf Häftlingen rituelle Fußwaschungen durchführte – eine Geste der Demut, die Jesus laut Evangelium an seinen Jüngern vollzog. Der Vatikan gab darüber zunächst keine Auskunft.

Am Gründonnerstag überwog die Hoffnung, dass es mit dem 88-Jährigen, der zuletzt wochenlang wegen einer beidseitigen Lungenentzündung und einer Niereninsuffizienz im Krankenhaus künstlich beatmet werden musste, wieder bergauf geht: Papst Franziskus besuchte gemäß der Tradition ein Gefängnis, konkret die Haftanstalt Regina Coeli in Rom.

Zu dieser Zeremonie gehört auch die Weihung der heiligen Öle, die bei Taufen, Firmungen und Priesterweihen zum Einsatz kommen. Sie sind nun von Calgano, nicht vom Pontifex, geweiht.

Am Karfreitag lässt sich der Papst bei der Liturgie und der jährlichen Kreuzwegandacht im Kolosseum ebenso vertreten wie bei den für Millionen Gläubige weltweit übertragenen Feierlichkeiten am Osterwochenende. Jungspunde sozusagen nominierte er dafür keine: Die Messe am Samstagabend wird der 91-jährige Kardinaldekan Giovanni Battista Re leiten, am Sonntag übernimmt der 81-jährige Angelo Comastri die Ostermesse auf dem Petersplatz.