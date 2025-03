Papst-Arzt: "Franziskus hätte sterben können"

Papst Franziskus hätte bei der Atemkrise in der Nacht auf den 28. Februar sterben können. Dies berichtete Sergio Alfieri, Leiter des medizinischen Teams der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli", das den Papst behandelt hat, im Interview mit der Tageszeitung Corriere della Sera (Dienstag). "Das war der schlimmste Moment. Zum ersten Mal sah ich Tränen in den Augen seiner Mitarbeiter", so Alfieri.

"Wir waren uns alle bewusst, dass sich die Situation weiter verschlechtert hatte und die Gefahr bestand, dass der Papst es nicht schaffen würde. (...) Franziskus war immer wach. Diese Nacht war schrecklich, er wusste genau wie wir, dass er die Nacht vielleicht nicht überleben würde. Aber vom ersten Tag an hat er uns gebeten, ihm die Wahrheit (...) über seinen Zustand zu sagen", erklärte der 58-jährige Arzt.