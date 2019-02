Papst feierte in Abu Dhabi heilige Messe

Papst Franziskus hat bei einer historischen Messe in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Christen der Region Mut zugesprochen. „Für euch ist es gewiss nicht einfach, weit weg von zu Hause zu leben und vielleicht über das Fehlen der Zuneigung eurer Liebsten hinaus die Ungewissheit der Zukunft zu verspüren. Aber der Herr ist treu und lässt die Seinen nicht im Stich“, sagte Franziskus am Dienstag in seiner Predigt im Said-Sports-City-Stadion von Abu Dhabi.

Zusammen mit mehr als 100 000 Gläubigen aus der ganzen Region feierte Papst Franziskus einen Gottesdienst.

Nach Angaben der lokalen Kirche verfolgten mehr als 120 000 Menschen in und um das Stadion die Feier. Nach Angaben der Veranstalter kamen Katholiken rund 100 verschiedener Nationalitäten und auch etwa 4000 Muslime in das Sportstadion, wo erst am vergangenen Freitag das Finale der Fußball-Asienmeisterschaft stattgefunden hatte. Noch nie zuvor war ein Katholiken-Oberhaupt auf der Arabischen Halbinsel zu Besuch.