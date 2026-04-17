Epstein-Kontakte, Ex-Frau deportiert: Trumps neuer Schattendiplomat wird zum Problem

Paolo Zampolli ist in New York kein Unbekannter. Seit den 1990ern erscheinen Porträts über den gebürtigen Italiener. Die New York Post nannte ihn „Model-Mogul“, Vanity Fair spekulierte, wie der Mann mit dem rollenden R es schaffe, ohne echte Stars in seiner Agentur immer in den Klatschspalten aufzutauchen. „Lernen die Leute mich kennen, lieben sie mich. Kennen sie mich, sind sie eifersüchtig“, sagte er damals.

Heutzutage ist Zampolli ergraut, der markante Akzent ist geblieben. Nach einem Abstecher ins Immobiliengeschäft hat er das Metier gewechselt, das Vermitteln ist ihm geblieben: Er verschafft Interessierten Zugang zu einem seiner engsten Kontakte – Präsident Donald Trump.

Trumps Paralleldiplomaten

In dessen Auftrag ist er – wie Steve Witkoff und Jared Kushner – als „Special Envoy“ unterwegs und fädelt Deals ein. „Wenn Leute mich treffen, wollen sie Zugang zum Präsidenten. Ich sage ihnen: Kauft Boeing. Das macht ihn glücklich“, sagte er zur Financial Times. Zugang für Gegengeschäfte quasi.

Einen solchen Deal paktierte er zuletzt in Ungarn, wo er JD Vance zum Wahlkampf Viktor Orbáns begleitete. Dessen Noch-Regierung sagte den USA zu, Waffen und Öl im großen Stil zu kaufen, auch in Sachen Atomkraft soll Budapest künftig amerikanische Produkte beziehen – bisher war Ungarn in Sachen Energie komplett von Russland abhängig. Zuvor war Zampolli in Bukarest, wo er die Benennung eines Parks nach Donald Trump einfädelte.

Trump kennt den 56-Jährigen schon lange, es kursieren viele Fotos vom Ehepaar Trump mit Zampolli und seiner mittlerweile geschiedenen Frau, Amanda Ungaro. Der ehemalige Modelagent behauptete oft, er habe den Präsidenten einst seiner Frau Melania vorgestellt. Trump vermittelte den Zampollis dafür Botschafterposten bei der UNO.