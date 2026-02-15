Interview

Ist der Fall Epstein die Bestätigung aller Verschwörungsmythen?

Für den Experten Michael Butter hat die Causa Epstein gewisse Parallelen mit manchen Verschwörungserzählungen. Er plädiert dafür, bei Mythen genauer hinzusehen - und nicht gleich alle Schwurbler als Spinner abzutun.
Evelyn Peternel
15.02.2026, 12:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

ILLUSTRATION - Epstein files public under transparency law

Michael Butter ist  Experte in Sachen Verschwörungserzählungen.  Im Interview spricht der Forscher der Uni Tübingen darüber, ob der Fall Epstein in diese Kategorie fällt und ob er unsere Wahrnehmung verändert. 

KURIER: Globale Eliten, die heimlich junge Frauen verschleppen und missbrauchen – der Fall Epstein klingt wie die klassische Verschwörungserzählung. Hatten die Schwurbler der letzten Jahre doch recht?

Michael Butter: Nein, das nicht. Einige Dinge unterscheiden den Fall Epstein von typischen Verschwörungstheorien – dabei wird üblicherweise ein perfider Plan verfolgt, der über reinen Missbrauch hinausgeht. Etwa Einwanderung zu lenken oder jemandem die Wahl zu stehlen.

Auffällig sind aber die Parallelen zu Pizza Gate (Anm: führende Demokraten rund um Hillary Clinton sollen einen Kinderhändlerring aus einer Pizzeria betreiben). Das war aber keine typische Verschwörungstheorie, sondern diente dazu, Clinton vor der Wahl 2016 zu delegitimieren. Pizza Gate und der Fall Epstein speisen sich jedoch aus demselben kulturellen Unbehagen: einem Misstrauen gegenüber Eliten, die sich nicht mehr für ihre Landsleute interessieren und so gut vernetzt sind, dass sie von nichts mehr berührt werden.

US-JUSTICE-EPSTEIN

Ein Bild Donald Trumps aus den Akten.

Woher kommt dieses Unbehagen?

Das ist noch kaum erforscht, aber die Wirtschaftskrise 2008/2009 in den USA ist ein entscheidender Moment. Auch der Aufstieg Donald Trumps ist so erklärbar. Damals wurden die Banken gerettet, aber viele Leute konnten ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Seither macht sich ein populistisches "Wir gegen die"-Gefühl breit – manche Leute werden immer reicher und werden vom Staat geschützt, der Rest bleibt auf der Strecke. Verschwörungstheoretisch wird das dann gerne mit Vorwürfen der sexuellen Devianz verknüpft, das ist seit Jahrhunderten so.

Verschwörungstheorien gibt es also schon so lange?

Ja, seit der frühen Neuzeit, in der westlichen Welt seit dem 16. Jahrhundert. Schon die Puritaner schrieben den Katholiken ordinäre Dinge zu - Antikatholizismus war deren Pornographie.

Bis in die 1950er waren solche Erzählungen viel etablierter als in den letzten Jahrzehnten. In den USA und Europa war es normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Der Prozess der Stigmatisierung setzte erst danach ein. In Europa ist das bis jetzt so, in den USA wurden Verschwörungsmythen seit der Wahl Obamas und dem Aufkommen der Tea Party aber langsam wieder legitimiert.

Donald Trump hat Wahlen damit gewonnen, gegen diese verdorbenen Eliten zu wettern – obwohl er Teil dieser Netzwerke ist. Wie passt das zu zusammen? Und warum perlt auch jetzt alles an ihm ab?

Die jüngsten Enthüllungen können ihm wenig anhaben, das stimmt. Aber es gab auch Momente, wo er unter Druck stand – als im Herbst dieses Birthday Book an Epstein veröffentlicht wurde, wo seine Unterschrift so aussieht wie das Schamhaar einer Frau. Trump kann sich natürlich nicht hinstellen wie Obama, der die Vorwürfe zu seiner Geburtsurkunde eine blöde Verschwörungstheorie nannte. Wer Verschwörungstheorien zehn Jahre lang so systematisch bedient hat wie er, kann das nicht.

Aber es scheint einfach, als gäbe es keine Smoking Gun gegen ihn in den Epstein-Files. Er wirkt wie einer unter vielen, die ein bisschen etwas wussten. Derzeit haben die Akten ihm darum mehr genutzt als geschadet, weil weniger über Minneapolis und über ICE gesprochen wird.

War es Strategie, dass das Justizministerium die Akten häppchenweise, geschwärzt und mit ungepixelten Bildern der Opfer zu veröffentlichte?

Ich glaube, da steckt Strategie dahinter – und ein bisschen Unfähigkeit. Der Zeitpunkt und dass die Akten stückchenweise und ohne Index veröffentlicht wurden, sollte wohl die Aufmerksamkeit von Minneapolis und ICE weglenken. Dass man gleichzeitig Akten zurückziehen muss, weil der Opferschutz nicht gewährleistet ist, ist eher Dummheit.

In Epsteins Netz: Es ging um Millionen, Macht und Missbrauch

Es heißt stets, Verschwörungstheorien können deswegen nicht funktionieren, weil bei so vielen Mitwissern ja einer reden muss. Bei Epstein wussten viele davon, schwiegen aber trotzdem.

Das unterscheidet den Fall auch von typischen Verschwörungstheorien. Es steckt kein großer, perfider Plan dahinter, wie etwa die Anschläge von 9/11 zu inszenieren oder eine Wahl zu stehlen, sondern es ging „nur“ um Pädophilie und sexuellen Missbrauch. Dazu kommt, dass Mitwisser vor zwei, drei Jahrzehnten die Dinge noch ganz anders bewerteten als heute, vor allem ältere Männer fanden wahrscheinlich wenig dabei. Und viele hatten auch Angst, dass etwas auf sie zurückfällt, wenn sie etwas sagen.

Einen solchen Zirkel des Schweigens gab es auch um Joe Biden am Ende seiner Amtszeit. Sein engstes Umfeld wusste, dass er komplett unfähig ist, das Amt auszuüben, doch sie schwiege aus Angst, Schaden anzurichten. Das hatte natürlich eine ganz andere Motivation als bei Epstein.

Hat der Fall die Wahrnehmungsgrenze zwischen Echt und Fake nochmals verschoben? Auf Social Media kursieren unglaublich viele Falschmeldungen zu Epstein.

Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Man sieht letztlich das, was man ohnehin sehen möchte - Leute, die immer an Verschwörungsmythen glaubten, fühlen sich nun bestätigt, andere sehen das differenzierter.

Wünschenswert wäre, dass man dadurch Verschwörungstheorien als Symptom eines gesellschaftlichen Unbehagens wahrnimmt und die Menschen, die an sie glauben, nicht von vornherein als komplett irre abtut. Gerade in Deutschland gibt es einen sehr abgrenzenden, alarmistischen Diskurs über Verschwörungstheorien – man muss sich fragen, warum die Leute an so einen Unsinn glauben. Es gibt einen Frust über die Narrenfreiheit mancher Eliten – und es gibt diese Elitennetzwerke, auch wenn sie keine Verschwörungen sind.

Gibt es politische Nutznießer der Epstein-Files?

Möglich ist ein Effekt auf die Zwischenwahlen in den US. Wenn einige Trump-Wähler Trump einfach nicht mehr zur Wahl gehen, macht das bei dem engen Rennen einen Unterschied. Viele sind auch frustriert wegen der Inflation.

Wie wird man denn eigentlich zum Verschwörungstheoretiker? Wer ist denn besonders anfällig?

 Wir alle. Laut Studien sind das Alte wie Junge, Frauen wie Männer, Reiche wie Arme, Liberale wie politische Extremisten. Besonders anfällig sind wir, wenn die Dinge in unser Weltbild passen, den Russen oder den Republikanern wird bei uns schnell mal etwas zugetraut. Man schiebt dann die Wahlniederlage Hillary Clintons auf russische Fake News und nicht, dass sie im Wahlkampf nie in Wisconsin war.

kurier.at, ep  | 

Kommentare