Palästinenser gaben viel zu niedrige Zahl der Kriegstoten an

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden haben die Zahl der gewaltbedingten Todesfälle im Krieg zwischen Israel und der Hamas seit Kriegsausbruch im Oktober 2023 und Ende Juni 2024 um rund 41 Prozent zu niedrig angegeben. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie.

Die von Experten begutachtete statistische Analyse wurde von Wissenschaftern der London School of Hygiene and Tropical Medicine und anderen Institutionen, darunter der Yale University in den Vereinigten Staaten, durchgeführt. Die Studie wurde nicht mit externen Mitteln finanziert.