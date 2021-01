Palästina: UN-Schulmaterial mit Hommage an Dschihadisten

Seit Jahren in der Kritik

UNRWA-Generalsekretär Phillipe Lazzarini hatte schon vor Monaten dementiert, seine Organisation ignoriere antisemitische Inhalte in palästinensischen Schulbüchern, in einem Interview mit der NZZ beschwerte sich der Schweizer über „politische Attacken und Lobbying“. Er wolle die Organisation gegen "politische Einflüsse" abschirmen: "Unsere Organisation ist in einem hochpolitischen Umfeld aktiv, aber sie selbst ist nicht politisch. Ihr Mandat ist es, palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und Hilfsgütern zu sichern."